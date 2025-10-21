Deux soldats israéliens blessés dans la bande de Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Sama, les médias du régime sioniste ont rapporté que deux soldats de ce régime avaient été blessés à Gaza.

La chaîne en langue hébraïque « Hadshot Lelo Tsensura » a annoncé que lors d'un incident opérationnel dans la bande de Gaza, deux soldats israéliens avaient été blessés, l'état de l'un d'eux étant signalé comme grave.

Le journaliste israélien Hillel Biton a également déclaré : « Une bombe en bord de route a explosé près de nos forces au sud de Khan Younis, et les troupes patrouillent et nettoient actuellement la zone pour trouver d'éventuels hommes armés. Cet incident s'est produit à l'intérieur du périmètre de la ‘Ligne Jaune’ et sous contrôle israélien. »

Le média en langue hébraïque « Kan » a également rapporté que l'explosion de la bombe en bord de route s'était produite dans la région de Khan Younis, dans une zone située derrière la Ligne Jaune et sous le contrôle de l'armée sioniste.

Un hélicoptère israélien a atterri dans la zone pour transporter les blessés.