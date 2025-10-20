Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, Kaja Kallas, la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a déclaré aujourd'hui, lundi, dans un discours s'inscrivant dans la continuité des politiques hostiles de Bruxelles contre Moscou : Le dix-neuvième paquet de sanctions contre la Russie ne sera pas le dernier.

La responsable de la politique étrangère de l'UE a poursuivi à cet égard : Poutine doit faire face aux conséquences de la guerre contre l'Ukraine. Nous devons améliorer la situation sécuritaire dans la région de la mer Noire. Exercer une pression sur l'Ukraine en tant que victime n'est pas la bonne approche, car cela encourage l'agresseur à répéter ses attaques. Nous voulons faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre en Ukraine.

Kaja Kallas, faisant ensuite référence aux crimes de guerre persistants des occupants sionistes à Gaza, a déclaré dans une réaction verbale et démagogique, sans condamner ce régime : Le cessez-le-feu à Gaza est confronté à son premier test sérieux. Si nous ne voyons pas de réel changement à Gaza, la menace de sanctions contre Israël restera sur la table.