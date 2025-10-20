L'Union européenne accepte d'éliminer les importations de gaz en provenance de Russie

Selon l'agence de presse Abna, citant Reuters, le Conseil de l'Union européenne a annoncé que les ministres de l'Énergie du bloc avaient soutenu la proposition visant à éliminer progressivement les importations de pétrole et de gaz russes vers l'UE d'ici janvier 2028.

Lors d'une réunion à Luxembourg, les ministres européens ont approuvé des plans selon lesquels les nouveaux contrats d'importation de gaz russe seront annulés à partir de janvier 2026, les contrats à court terme en cours à partir de juin 2026 et les contrats à long terme en janvier 2028.

Cette législation n'est pas encore définitive, et les pays de l'UE doivent négocier les règles finales avec le Parlement européen, qui est toujours en discussion sur sa position.

L'Union européenne a l'intention d'éliminer les importations d'énergie russe dans le but de priver le Kremlin des revenus tirés des ventes d'énergie pour financer la guerre en Ukraine.

La Russie fournit actuellement 12 % des importations de gaz de l'UE. Ce chiffre était d'environ 45 % avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. La Hongrie, la France et la Belgique font partie des pays qui reçoivent toujours du gaz russe.

La Commission européenne a conçu ces propositions de manière à ce qu'elles puissent être adoptées malgré l'opposition antérieure de la Hongrie et de la Slovaquie (deux pays qui importent toujours du pétrole russe).