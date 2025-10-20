Avertissement sévère de la Chine à l'Australie

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Xinhua, le porte-parole de l'armée chinoise a annoncé aujourd'hui, lundi, que le Commandement du Théâtre Sud de l'Armée populaire de libération de Chine avait expulsé un avion militaire australien P-8A qui était entré illégalement dans l'espace aérien chinois au-dessus de Xisha Qundao (îles Paracels).

Li Jianjian, le porte-parole de la force aérienne du Commandement du Théâtre Sud de la Chine, a déclaré à cet égard que l'avion P-8A était entré illégalement dans l'espace aérien chinois au-dessus de Xisha Qundao sans l'approbation du gouvernement chinois.

Li a ajouté que le Commandement du Théâtre Sud avait organisé des forces navales et aériennes pour effectuer le suivi et la surveillance, prendre des contre-mesures et émettre un avertissement pour éloigner l'avion australien conformément aux lois et réglementations pertinentes.

Le porte-parole a souligné que les actions de l'Australie avaient gravement violé la souveraineté de la Chine et créé un grand risque d'incidents maritimes et aériens.

Li Jianjian a déclaré : Nous avertissons l'Australie de cesser immédiatement ses violations et ses actions provocatrices. Nos forces resteront toujours en état d'alerte maximale et protégeront résolument la souveraineté et la sécurité nationales, ainsi que la paix et la stabilité régionales.