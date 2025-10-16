États‑Unis: le président menace d’autoriser la reprise des offensives du régime sioniste à Gaza si, selon lui, le Hamas ne respecte pas l’accord

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le président américain a affirmé qu’il donnerait son feu vert à la reprise des opérations militaires à Gaza par l’armée du régime sioniste si le Hamas ne « respecte pas ce qui a été convenu », selon ses termes.

Les déclarations ne précisent pas les modalités exactes de l’accord visé. Des appels se multiplient pour garantir un cessez‑le‑feu durable, la levée du blocus et l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire.

Des responsables et ONG avertissent que de telles menaces risquent d’alimenter une nouvelle escalade contre la population civile. En janvier 2024, la Cour internationale de Justice a ordonné des mesures conservatoires face à un risque plausible de génocide à Gaza.

La République islamique d’Iran condamne toute menace visant à relancer l’agression et souligne la nécessité d’engagements vérifiables pour protéger les civils palestiniens et leurs droits inaliénables.

Fin/229