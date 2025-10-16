Allégation de Trump : Nous allons désarmer le Hamas

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le président américain Donald Trump a affirmé dans des déclarations ridicules que l'Iran n'était plus puissant en raison des actions des États-Unis et d'Israël.

Il a dit : « Si l'Iran fabrique l'arme nucléaire, nous l'attaquerons à nouveau. »

Le président américain a ajouté : « Nous n'aiderons pas l'Inde à acheter du pétrole à la Russie. Le Premier ministre indien m'a assuré qu'il n'achèterait pas de pétrole à la Russie. »

Trump, affirmant qu'il n'est pas satisfait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré : « Je crois que le président Poutine est désireux de mettre fin à la guerre avec l'Ukraine. »

Le président américain a dit : « Je crois que nous pourrons mettre fin à la guerre en Ukraine, et Poutine le veut. »

Dans une autre partie de son discours, Trump a déclaré : « La CIA a été autorisée à mener des opérations au Venezuela. »

Le président américain, affirmant que la plupart des drogues arrivent aux États-Unis depuis le Venezuela, a déclaré : « Nous avons éliminé la possibilité de l'entrée de drogues aux États-Unis par voie maritime. »

Trump a dit : « Nous cherchons actuellement à mener une action terrestre contre les cartels de la drogue. »

Le président américain a ensuite affirmé : « Nous avons célébré au Moyen-Orient un accord historique pour mettre fin à des années de souffrance et de conflit, et c'était fantastique, et tous les pays, même nos pays ennemis, se sont réunis et ont soutenu l'accord de Gaza. »

Il a dit que le Hamas est en train de chercher les corps des prisonniers israéliens tués et que certains des corps sont dans les tunnels.

Trump a déclaré : « Nous voulons que le Hamas rende ses armes, et s'ils ne le font pas eux-mêmes, nous le ferons. »

Le président américain a dit : « Je pense que nous gérerons bien la situation à Gaza, et je ne vois aucune perspective d'intervention militaire américaine. »

Trump, déclarant que nous sommes en guerre commerciale avec la Chine, a dit : « Nous avons mis fin à plusieurs guerres en utilisant des tarifs douaniers. »

Le président américain a déclaré que la haine entre Poutine et Zelensky était un obstacle à la fin de la guerre. Le président américain a ajouté : « Nous ne pouvons pas permettre que l'accord de Gaza soit compromis. »