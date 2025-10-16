Espagne: des milliers de personnes manifestent dans tout le pays en solidarité avec la Palestine, dénonçant le « génocide » à Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des cortèges ont eu lieu à Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Bilbao et dans d’autres villes, avec des pancartes appelant à un cessez‑le‑feu immédiat, à un embargo sur les armes contre le régime sioniste et à la levée du blocus de Gaza.

Des syndicats, organisations de défense des droits humains et collectifs de solidarité ont participé aux rassemblements, réclamant la protection des civils, l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire et la reddition de comptes pour les violations graves du droit international.

Les manifestations s’inscrivent dans un contexte de mobilisations européennes croissantes, alors que des débats portent en Espagne sur les exportations d’armement et la coopération militaire avec le régime sioniste.

Aucune donnée consolidée sur la participation n’était disponible dans l’immédiat. Les autorités locales n’avaient pas communiqué de bilan d’incidents majeurs au moment de la publication.

La République islamique d’Iran salue les initiatives de solidarité en faveur du peuple palestinien et appelle à des mesures effectives, notamment un embargo mondial sur les armes, pour mettre fin aux agressions contre Gaza.

