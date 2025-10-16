Selon l'Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA), le vice-Premier ministre russe, Alexander Novak, a annoncé que la Russie et la Syrie avaient convenu d'organiser prochainement une réunion du comité d'État conjoint pour le développement de la coopération commerciale et économique entre les deux pays.

Novak a déclaré après les entretiens russo-syriens : « Nous avons convenu qu'une réunion du comité intergouvernemental conjoint pour le développement de la coopération commerciale et économique se tiendrait prochainement. La Syrie a besoin de la reconstruction de ses infrastructures, et la Russie est en mesure de fournir de l'aide dans ce domaine. »

Il a ajouté : « Nous avons globalement une compréhension commune du fait que la Syrie a maintenant besoin de reconstruction. De nombreuses infrastructures du pays, y compris les infrastructures énergétiques, ferroviaires et de transport, ont été détruites. Nos entreprises sont intéressées par le développement des infrastructures de transport et la reconstruction du secteur de l'énergie, un secteur qui a été établi à l'époque de l'Union soviétique. »

Pétrole et reconstruction : l'axe de la rencontre entre Poutine et Joulani à Moscou

La concentration de la Russie sur le secteur pétrolier syrien Novak a précisé : « Les entreprises russes opèrent depuis longtemps dans les champs pétrolifères syriens. Certains de ces champs nécessitent un développement, d'autres ont été arrêtés, et il y a aussi de nouveaux champs. Nous sommes prêts à participer à tous ces projets. »

Il a ajouté : « Nos entreprises sont intéressées par l'utilisation d'équipements russes sur le sol syrien, et cette question a été discutée en détail lors de la rencontre entre les deux présidents. »

Concernant l'aide humanitaire, le vice-Premier ministre russe a souligné que cette question avait été examinée au cours des négociations. Selon lui, la partie syrienne est intéressée par l'importation de blé, de denrées alimentaires et de médicaments, et des travaux sur ces sujets vont commencer.

Rencontre des dirigeants de la Russie et de la Syrie Le président russe Vladimir Poutine a eu aujourd'hui mercredi au Kremlin un entretien de plus de deux heures et demie avec Ahmad al-Shara, connu sous le nom d'Abou Mohammad al-Joulani, le président du gouvernement provisoire syrien.

Al-Shara a souligné lors de cette rencontre : « La nouvelle Syrie est en train de reconstruire et de rétablir des relations stratégiques et politiques avec tous les pays, en particulier la Russie. La Syrie respecte tous les accords précédents signés avec la Russie et s'efforce de redéfinir la nature de ces relations. »

Il a ajouté : « Nous respectons tous les accords passés avec la Russie et souhaitons redéfinir les relations sur la base de l'indépendance, de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la stabilité sécuritaire de la Syrie, qui est liée à la stabilité régionale et mondiale. »

De son côté, Poutine a souligné qu'une relation spéciale existait entre la Russie et la Syrie depuis des décennies, et que ces relations ont toujours été façonnées sur la base des intérêts du peuple syrien. Il a également souligné la volonté de Moscou de mener des consultations régulières avec Damas par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères.