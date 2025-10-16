Tirs sur un bus israélien à l'ouest de Ramallah

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Shahab, les médias du régime sioniste ont annoncé que les premières informations indiquaient des tirs dirigés contre un bus israélien sur la Route 443 à l'ouest de Ramallah.

Certaines sources ont fait état de 5 blessés dans cet incident et ont souligné que l'état de 3 des blessés est grave.

La chaîne de télévision 13 du régime sioniste a également qualifié cet incident de criminel et a annoncé que 5 personnes y avaient été gravement blessées, l'état de deux d'entre elles étant presque désespéré (leur vie est en danger).

Selon le rapport de ce média sioniste, la fusillade a eu lieu près de la colonie de Modi'in.

Plus de détails n'ont pas été communiqués.