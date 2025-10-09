L'ordre de retrait de l'armée du régime sioniste de Gaza a été émis

Selon l'agence de presse ABNA, la radio de l'armée du régime sioniste a annoncé que les équipes opérationnelles actives de l'armée de ce régime dans la ville de Gaza avaient reçu l'ordre de se préparer à un retrait complet vers les lignes arrière dans les jours à venir.

De même, le porte-parole de l'armée du régime sioniste a annoncé que, conformément aux instructions des dirigeants politiques et sur la base d'une évaluation de la situation, l'armée a commencé ses préparatifs opérationnels pour l'exécution de l'accord, et effectue simultanément des préparatifs et des actions de combat pour le transfert vers des lignes de déploiement modifiées dans un proche avenir.

La chaîne en langue hébraïque Kan a également confirmé que les militaires de l'armée sioniste dans la bande de Gaza avaient commencé à se préparer à se retirer de la bande vers les lignes convenues.

À cet égard, le cabinet de sécurité du régime sioniste tiendra une réunion à 17h00, heure de Jérusalem occupée, pour examiner l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Le mouvement de résistance islamique Hamas a officiellement annoncé hier soir la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la guerre de Gaza, dans le cadre des négociations de Charm el-Cheikh entre les groupes de résistance, les parties médiatrices et l'ennemi sioniste. Cet accord devrait conduire à la fin de la guerre à Gaza, au retrait des forces d'occupation sionistes, à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, et à un échange de prisonniers.

Le président américain, Donald Trump, a également annoncé dans un discours que le régime sioniste et le Hamas avaient accepté la première phase du plan de cessez-le-feu à Gaza.

Il a déclaré que tous les prisonniers sionistes seraient bientôt libérés et qu'Israël retirerait ses forces vers les lignes convenues.