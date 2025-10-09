ABC : Aucun accord n'a été trouvé sur le désarmement du Hamas et la future gouvernance de Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne ABC a rapporté ce jeudi, citant des responsables informés, qu'au moins deux éléments clés de l'accord de cessation des combats à Gaza ont déjà été acceptés par les deux parties : premièrement, que les militaires occupants sionistes retirent leurs forces sur la « ligne convenue » afin de préparer le terrain nécessaire à la libération des prisonniers, et deuxièmement, que tous les prisonniers seront libérés dans les 72 heures.

La chaîne ABC a ajouté, citant des responsables informés à ce sujet : Cependant, le statut des autres points du plan, tels que l'obligation pour le Hamas de se désarmer et de céder le gouvernement de Gaza à une entité transitoire provisoire sous gestion étrangère, ainsi que l'obligation pour Israël de retirer complètement son armée de la bande de Gaza, n'est pas encore clair et devrait être discuté lors des prochaines étapes des négociations.