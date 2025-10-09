L'Iran parmi les 10 pays dotés de la pleine capacité de fabrication et de lancement de satellites

Selon l'Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) – Hassan Salarieh, chef de l'Organisation spatiale iranienne, a déclaré : Parmi plus de deux cents pays dans le monde, seulement une dizaine ou une douzaine de pays ont la pleine capacité de fabriquer et de lancer des satellites, et l'Iran fait partie de ce groupe. Ces pays comprennent la Russie, la Chine, les États-Unis, certains pays européens et le Japon, qui ont une longue histoire dans l'industrie spatiale.

Il a déclaré : L'Iran, en s'appuyant sur ses capacités indigènes, a mené le développement simultané de satellites et de lanceurs. La fabrication de satellites dans le pays s'est principalement faite sous forme de production unitaire, mais avec le lancement du projet de constellation de satellites Shahid Soleimani, le concept de production en quantité est entré dans la littérature spatiale iranienne.

Le chef de l'Organisation spatiale iranienne a ajouté : À partir du milieu des années 2000 (la seconde moitié des années 80 du calendrier iranien), avec la définition de projets de fabrication de satellites dans les universités de Sharif, Amirkabir, Science et Industrie, et Malek Ashtar, une vague de formation de ressources humaines a commencé. Ces équipes ont réussi à fabriquer les premiers satellites.

Hassan Salarieh a ajouté : Le tournant dans ce parcours a été le lancement réussi du satellite Omid en 2008 (1387 du calendrier iranien), qui a établi la confiance nationale dans la capacité de placer une masse en orbite.