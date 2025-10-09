  1. Accueil
Mouvement du Jihad Islamique : Le cessez-le-feu à Gaza a été obtenu par l'héroïsme des combattants de la Résistance

9 octobre 2025 - 12:31
Le Mouvement du Jihad Islamique a souligné que la conclusion de l'accord n'était pas un cadeau de quiconque ; elle a été réalisée par l'héroïsme des combattants de la Résistance qui a renforcé leur position à la table des négociations.

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Shahab, le Mouvement du Jihad Islamique Palestinien a publié un communiqué en réaction à l'accord de cessez-le-feu obtenu à Gaza, précisant que ce qui a été réalisé par l'accord sur le cessez-le-feu et l'échange de prisonniers avec l'ennemi sioniste n'était le cadeau de personne.

Le communiqué ajoute : Bien que nous ne niions pas les efforts arabes et internationaux, nous soulignons l'ampleur des énormes sacrifices du peuple palestinien ainsi que le courage et l'héroïsme de ses combattants sur le terrain, qui ont affronté les forces ennemies et ont fait preuve d'une bravoure sans précédent dans la bataille ; et sans cela, la Résistance n'aurait pas pu se présenter comme un puissant concurrent à la table des négociations.

Le Jihad Islamique Palestinien a précisé que le peuple palestinien, en ces moments historiques, n'oubliera pas ses grands martyrs qui ont joué un rôle essentiel dans la persévérance de la Résistance et l'atteinte de cette étape cruciale, et qui ont réussi à forcer l'ennemi à cesser ses agressions.

