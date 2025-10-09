Réaction d'Ansarullah du Yémen à l'accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Mayadeen, Mohammad Al-Farah, membre du bureau politique d'Ansarullah, a réagi à l'accord trouvé pour mettre fin à la guerre à Gaza, affirmant que le peuple yéménite suit avec beaucoup d'intérêt l'accord annoncé entre les Palestiniens et l'ennemi israélien.

Al-Farah a souligné : « Nous réaffirmons notre soutien à tout effort visant à atténuer les souffrances des Palestiniens, à arrêter l'agression, à briser le siège et à garantir la libération des prisonniers palestiniens ».

Le haut responsable d'Ansarullah a insisté sur le fait que le Yémen accueille favorablement tout accord qui préserve les principes constants de la cause palestinienne et sauvegarde les droits légitimes du peuple palestinien.

Il a poursuivi : « Nous saluons nos frères des groupes du Jihad et de la Résistance pour leurs efforts sincères et responsables et pour leur insistance sur les intérêts du peuple palestinien. »

Ansarullah du Yémen a considéré l'ennemi sioniste comme la partie agressive et le responsable total des crimes et des violations des droits du peuple palestinien, soulignant que tout accord doit conduire à la cessation complète de l'agression, à la levée du blocus et à la réalisation des aspirations du peuple palestinien concernant la liberté et l'indépendance.

Il a ajouté : Tout accord doit également conduire à la formation d'un État palestinien sur tous les territoires palestiniens occupés, avec Jérusalem pour capitale.

Al-Farah a conclu en exprimant l'espoir que cet accord contribue à renforcer l'unité des rangs palestiniens, à établir la fermeté de la Résistance et à ouvrir des horizons qui préservent la dignité du peuple palestinien.