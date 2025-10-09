Médias Sionistes : Israël n'a pas réussi à faire capituler le Hamas

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse palestinienne Shahab, les médias du régime sioniste ont exprimé des réactions diverses à l'accord de cessation des hostilités à Gaza, révélant que cet accord avait été conclu dans des conditions où le régime n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs sur le plan militaire.

La chaîne sioniste Kan a déclaré à ce propos : « Aujourd'hui, la guerre de Gaza se termine par un accord, alors que nous pensions tous que le Hamas allait capituler. Cependant, la situation à laquelle nous sommes parvenus n'est pas celle que nous avions imaginée. »

L'agence de presse du régime sioniste a également annoncé que les modifications apportées à la carte de retrait des forces sionistes, qui faisait partie du plan Trump, étaient beaucoup plus importantes qu'auparavant, et que les retraits de l'armée israélienne de Gaza, à la demande du Hamas, allaient au-delà de ce qui était prévu, et incluaient également Khan Younis et le sud de la bande de Gaza.