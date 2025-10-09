Détails de la Première Phase de l'Accord de Cessation de la Guerre Sioniste Contre le Peuple Opprimé de Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne de télévision CNN, citant la BBC, a affirmé dans un reportage ce jeudi avoir obtenu des parties de l'accord de cessation de la guerre des occupants sionistes contre le peuple opprimé de Gaza.

Selon l'affirmation de ce média, bien que les détails complets de la première phase de l'accord de cessez-le-feu n'aient pas encore été officiellement divulgués, voici ce que nous savons jusqu'à présent : Une source palestinienne a informé la BBC que l'accord stipule la libération de 250 prisonniers palestiniens et de 1 700 habitants de Gaza détenus par les forces israéliennes (occupantes) depuis le début de la guerre. Cette source a déclaré que le Hamas n'avait pas encore reçu la liste des prisonniers palestiniens qu'Israël (le régime tueur d'enfants) a l'intention de libérer, mais on s'attend à ce que cette question soit résolue dans les heures.

Selon l'affirmation de la BBC, et sans faire référence aux antécédents du régime sioniste en matière de non-respect de ses engagements, un haut responsable palestinien a également informé ce média que, selon cet accord, Israël (le régime occupant) autoriserait l'entrée quotidienne de 400 camions d'aide à Gaza, et que ce nombre augmenterait progressivement dans les phases ultérieures ! Selon un responsable de la Maison Blanche, le Hamas libérerait 20 otages vivants qu'il détient pendant la première phase de l'accord.

Le Hamas avait précédemment confirmé, dans un communiqué, l'accord de cessation de la guerre sioniste contre le peuple opprimé de Gaza, et a appelé Trump, les pays médiateurs et les parties arabes et islamiques à obliger les occupants sionistes à mettre pleinement en œuvre l'accord.