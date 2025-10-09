Réaction du Président du Régime Sioniste à l'Accord de Cessation de la Guerre à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, citant CNN, le président du régime sioniste, Isaac Herzog, a réagi à l'accord de Gaza, mais sans faire référence aux crimes de ce régime contre le peuple opprimé dans cette enclave, a prétendu avec un geste démagogique : "Le cœur d'Israël bat pour les prisonniers et leurs familles !"

Le président du régime sioniste a affirmé : « J'exprime mon plein soutien à l'accord conclu. Je remercie le président Trump pour sa gestion visant à garantir la libération des prisonniers et à mettre fin à la guerre. »

Le Mouvement de la Résistance Islamique Hamas a annoncé dans un communiqué quelques heures auparavant : « Nous annonçons la conclusion d'un accord qui conduira à la fin de la guerre à Gaza, au retrait des forces d'occupation [sionistes], à l'entrée de l'aide [humanitaire] et à l'échange de prisonniers ».

Le Hamas a également appelé Trump, les pays médiateurs et les parties arabes et islamiques à obliger les occupants sionistes à mettre pleinement en œuvre l'accord.