Réaction du Président du Régime Sioniste à l'Accord de Cessation de la Guerre à Gaza

Le président américain, dans une interview, a annoncé la possible libération des prisonniers sionistes détenus par le Hamas lundi, tout en rendant publique sa prise de position ridicule anti-iranienne.

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne de télévision CNN a rapporté à l'instant, concernant la première phase de l'accord de cessation de la guerre à Gaza : Ce que nous savons sur le déroulement probable des prochains jours est le suivant : Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le cabinet (du régime) israélien voterait aujourd'hui jeudi sur le plan de paix (cessation de la guerre). Si Israël (le régime) accepte, il aura 24 heures pour retirer ses forces (de Gaza). Cela marquera le début d'une période de 72 heures pendant laquelle le Hamas pourrait libérer les prisonniers restants.

Selon CNN, ce responsable de la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis s'attendaient à ce que la libération des 20 prisonniers commence lundi, bien que le Hamas puisse prendre des mesures pour les libérer plus tôt. Trump a déclaré que les prisonniers « seront probablement libérés lundi ».

D'autre part, le président américain, dans une interview accordée à Fox News, a déclaré que les prisonniers à Gaza seront probablement libérés lundi. Cette nouvelle intervient après qu'un accord sur la première phase du cessez-le-feu entre les occupants sionistes et le Hamas a été précédemment médiatisé.

Ceci survient alors que les experts, compte tenu du sombre passé du régime sioniste, mettent en garde dès à présent contre le non-respect de ses engagements par ce régime.

Donald Trump, dans cette interview, faisant référence à l'agression de ce pays et des occupants sionistes contre l'Iran il y a quelques mois, contrairement aux conventions internationales, a affirmé que Téhéran « est à environ un mois, peut-être deux mois, d'avoir une arme nucléaire, et si j'avais permis que cela se produise, cet accord n'aurait pas été possible » !