Message de condoléances du Guide Suprême de la Révolution à l'Ayatollah Sistani suite au décès de son honorable épouse

30 septembre 2025 - 22:55
Code d'info: 1733473
Source: ABNA
À la suite du décès de l'honorable épouse de Son Éminence l'Ayatollah al-Uẓmā Sayyed Ali al-Sistani, le Guide Suprême de la Révolution, Son Éminence l'Ayatollah al-Uẓmā Khamenei, a adressé ses condoléances à cette haute autorité religieuse dans un message.

Selon l'agence de presse AhlulBayt (AS) – Abna –

Voici le texte du message du Guide Suprême de la Révolution Islamique :

Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Son Éminence l'Ayatollah Sayyed Hajj Ali al-Sistani, que Ses bénédictions durent,

Je présente mes condoléances pour le décès de votre honorable épouse et implore la miséricorde et le pardon divins pour elle.

Sayyed Ali Khamenei | 7 Mehr 1404

