  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

La Turquie annonce le retour de plus d'un demi-million de Syriens après la chute du régime de Bachar al-Assad

30 septembre 2025 - 22:52
Code d'info: 1733470
Source: ABNA
La Turquie annonce le retour de plus d'un demi-million de Syriens après la chute du régime de Bachar al-Assad

Le ministre turc de l'Intérieur a annoncé que plus d'un demi-million de réfugiés syriens sont rentrés en Syrie depuis la Turquie, suite à la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier.

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna – Ali Yerlikaya, le ministre turc de l'Intérieur, a annoncé que 509 387 réfugiés syriens sont rentrés en Syrie depuis la Turquie depuis le 8 décembre de l'année dernière, date de la chute du régime de Bachar al-Assad.

Le ministre turc de l'Intérieur a écrit dans un message sur la plateforme « X Social » : « La Turquie s'est tenue aux côtés de ses frères syriens par le passé, et elle les accompagne également aujourd'hui sur la voie de leur retour volontaire ».

Selon lui, le nombre total de Syriens qui sont rentrés dans leur pays depuis la Turquie depuis 2016 a atteint 1 million 249 mille 390 personnes.

Yerlikaya a ajouté : « Notre pays, sous la direction de Recep Tayyip Erdoğan, a eu une gestion réussie dans le domaine de la migration et, en s'appuyant sur son expérience historique, son approche humaine et sa vision rationnelle, a fourni un modèle mondial ».

Le ministre turc de l'Intérieur a publié ce message accompagné d'une vidéo montrant des scènes du retour des Syriens dans leur pays.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha