Émirats Arabes Unis : La création d'un État palestinien aux côtés d'Israël est essentielle

28 septembre 2025 - 11:56
Code d'info: 1732382
Source: ABNA
Les Émirats Arabes Unis ont souligné la nécessité de la solution dite à deux États pour résoudre la crise palestinienne.

Selon l'agence de presse ABNA, citant Sky News Arabia, Lana Nusseibeh, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, a souligné dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies que l'État palestinien indépendant devait être établi aux côtés d'Israël et que la solution à deux États devait être mise en œuvre.

Faisant référence à la situation humanitaire à Gaza, elle a affirmé : Même avec les restrictions et les obstacles existants, les Émirats Arabes Unis continueront à jouer leur rôle.

Mme Nusseibeh a également abordé la crise au Soudan et a souligné le soutien de son pays au peuple soudanais pour mettre fin à la guerre.

Elle a appelé à une cessation immédiate des hostilités dans ce pays africain.

