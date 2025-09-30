Le Royaume-Uni Sanctionne les Ministères Iraniens du Pétrole et de l'Énergie / Nouvelles Sanctions de Londres Contre 71 Individus et Entités Iraniens

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna – le Trésor britannique a annoncé avoir imposé une nouvelle série de sanctions contre l'Iran. Ces sanctions visent 9 individus et 62 entités iraniennes, y compris les Ministères du Pétrole et de l'Énergie.

La déclaration du Trésor britannique indique que 71 nouveaux noms ont été ajoutés à la liste des sanctions liées au programme nucléaire iranien et que leurs avoirs seront gelés. Ces individus et entités sont accusés de participer à la prolifération ou au développement d'armes nucléaires en Iran, ou à des activités, y compris le développement de systèmes de lancement d'armes nucléaires, qui pourraient conduire à de tels objectifs.

Parmi les individus sanctionnés, figurent des noms tels que Reza Aghazadeh, ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (1997–2009), Majid Namjoo, membre du Conseil Suprême de la Sécurité Nationale et ancien Ministre de l'Énergie, et Ali Akbar Salehi, ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

Parallèlement, l'Union Européenne a également annoncé avoir réintroduit de vastes sanctions contre l'Iran. Ces sanctions font suite au rétablissement des sanctions des Nations Unies contre Téhéran ; une mesure prise après l'activation du mécanisme snapback par les trois pays européens (France, Allemagne et Royaume-Uni).

En plus des sanctions de l'ONU, l'Union Européenne a imposé des mesures financières strictes, notamment le gel des avoirs de la Banque Centrale d'Iran et l'interdiction de coopérer dans les domaines des activités nucléaires et des missiles balistiques.