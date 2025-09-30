Attaque contre un cargo battant pavillon néerlandais près des côtes d'Aden, au Yémen

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna – la société de sécurité maritime britannique Ambrey a annoncé qu'un cargo battant pavillon néerlandais avait été ciblé par une attaque à 120 milles nautiques au sud-est du port d'Aden, au Yémen.

Le bureau des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a signalé qu'un projectile inconnu avait été tiré sur le navire, provoquant un incendie à bord. Les radars maritimes et les rapports locaux ont également fait état de fumée observée autour du navire.

Ambrey a confirmé que le navire n'avait pas activé son système d'identification automatique (AIS) au moment de l'incident. Ce navire avait déjà été attaqué le 23 septembre alors qu'il faisait route vers Djibouti.

La compagnie propriétaire et exploitante du navire, « Minervafakhracht », a déclaré dans un communiqué que le navire avait été gravement endommagé à la suite de l'explosion d'une bombe inconnue. Suite à l'attaque, un incendie s'est déclaré sur le pont et deux membres d'équipage ont été blessés.

Actuellement, une opération d'évacuation des 19 membres de l'équipage est en cours par hélicoptère, avec la coopération des navires présents dans la zone.