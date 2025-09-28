Télévision israélienne : Le ton de Trump a changé

Selon l'agence de presse ABNA, citant Ma'an, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a rapporté que le président américain Donald Trump devrait présenter un calendrier précis pour mettre fin à la guerre de Gaza lors de sa réunion de lundi avec Netanyahou.

Le rapport indique que le ton de Trump a changé au cours des dernières semaines. Il est prévu que la question de l'occupation de la Cisjordanie soit également examinée lors de cette réunion. Ceci, alors que Trump avait affirmé qu'il ne permettrait pas que ces territoires soient occupés.

Il est à noter que l'effort apparent de Trump pour mettre fin à la guerre de Gaza n'est pas motivé par la compassion pour les habitants de cette bande, mais par la démagogie visant à remporter le prix Nobel de la paix, car Trump lui-même est considéré comme l'un des principaux partisans du génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza.

Son plan pour mettre fin à la guerre de Gaza n'inclut pas la création d'un État palestinien.