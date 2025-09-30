L'Affirmation Ridicule de Trump : La Possibilité que l'Iran Rejoigne les Accords d'Abraham !

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna – Trump, le président américain, a fait une affirmation ridicule lors d'une conférence de presse conjointe avec Netanyahou, jugeant possible que l'Iran rejoigne les Accords d'Abraham !

Lundi 29 septembre (7 Mehr), il a déclaré : « Qui sait, peut-être que même l'Iran pourrait entrer dans cet accord... Je le crois vraiment. Mais ils peuvent en faire partie. »

Les « Accords d'Abraham » sont le nom de ce que l'on appelle l'accord de paix que Trump a établi lors de son premier mandat entre Israël et plusieurs pays musulmans, par lequel Israël a normalisé ses relations diplomatiques avec quatre nations arabes.

Lors de cette conférence de presse, Trump a affirmé que Benyamin Netanyahou avait accepté le plan de paix américain pour Gaza, dont le but est de mettre fin à la guerre de près de deux ans dans cette région. Ce plan comprend un cessez-le-feu, la libération des captifs israéliens détenus par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens, le retrait progressif des forces israéliennes de Gaza, le désarmement du Hamas et la formation d'un gouvernement de transition dirigé par une entité internationale.