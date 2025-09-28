Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Today, le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud a déclaré que le retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran devrait avoir un impact limité sur Séoul.

Le ministère a souligné que la Corée du Sud, en tant que membre responsable de la communauté internationale, continue de participer aux efforts visant à résoudre pacifiquement le dossier nucléaire iranien et à renforcer la paix et la stabilité dans la région.

Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud a insisté sur les efforts du gouvernement du pays pour atténuer les difficultés qui pourraient survenir pour les entreprises coréennes.

Il est à noter que, auparavant, le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous la pression des États-Unis, a rejeté le projet de résolution de la Russie et de la Chine visant à prolonger la Résolution 2231, qui avait été adoptée en soutien à l'accord nucléaire avec l'Iran.

Auparavant, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, accusant la République islamique d'Iran d'avoir violé l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA) et formulant des allégations sans fondement et sans mentionner le retrait unilatéral des États-Unis de cet accord en 2018, ainsi que les violations des parties européennes, ont lancé le processus de 30 jours d'activation du mécanisme de déclenchement (snapback), s'alignant sur la campagne américaine de « pression maximale » contre Téhéran.