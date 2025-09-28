Arabie Saoudite : La seule solution au programme nucléaire iranien est la diplomatie

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, Fayçal ben Farhan, le ministre saoudien des Affaires étrangères, a souligné lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies que la voie diplomatique est la seule solution pour résoudre la crise du programme nucléaire iranien.

Il a également évoqué la question de la reconnaissance de la Palestine et a appelé tous les pays à reconnaître cet État et à soutenir le processus de mise en œuvre de la solution à deux États.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, tout en condamnant les agressions continues du régime sioniste dans la région, a qualifié la récente attaque de ce régime contre le Qatar d'« acte manifeste et injustifiable ».

S'exprimant lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères saoudien a souligné : « Les Nations Unies doivent agir de manière plus efficace et jouer un rôle plus sérieux dans la maîtrise des crises et des conflits mondiaux. »

Faisant référence à la guerre de Gaza, il a déclaré : « Nous devons tous agir pour mettre fin immédiatement à l'agression et garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de cette zone ».

Le ministre des Affaires étrangères saoudien a averti que l'hésitation de la communauté internationale à maîtriser la guerre de Gaza conduirait à une instabilité sécuritaire aux niveaux régional et mondial.

Dans une autre partie de son discours, Ben Farhan, annonçant son soutien au Liban, a déclaré : « Nous sommes aux côtés du peuple libanais et soutenons les efforts du gouvernement de ce pays pour mettre en œuvre l'Accord de Taëf et monopoliser les armes entre les mains de l'État ».

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a ensuite souligné la nécessité d'un retrait complet des forces du régime sioniste de tous les territoires libanais occupés et a salué les efforts du gouvernement de Beyrouth pour étendre sa souveraineté et concentrer les armes entre les mains des institutions officielles de l'État.

Il a également salué l'augmentation du nombre de pays reconnaissant l'État palestinien indépendant et a ajouté : « Nous soutenons l'adoption de la Déclaration de New York à l'Assemblée générale sur la résolution de la question palestinienne sur la base de la solution à deux États ».

342/