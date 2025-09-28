Exacerbation des désaccords parmi les responsables sionistes concernant le plan de Trump

Selon l'agence de presse ABNA, citant Ma'an, alors que le Premier ministre du régime sioniste, Benyamin Netanyahou, doit rencontrer le président américain Donald Trump, les désaccords entre les responsables sionistes concernant son plan se sont intensifiés.

Bezalel Smotrich, le ministre des Finances du régime sioniste, exige la non-ingérence de l'Autorité palestinienne dans l'administration de la bande de Gaza, la destruction complète du Hamas et l'occupation de certaines parties de la Cisjordanie, ainsi que l'interdiction de la formation d'un État palestinien.

Itamar Ben-Gvir a également mis en garde Netanyahou, affirmant qu'il n'a pas le droit de mettre fin à la guerre de Gaza sans avoir vaincu le Hamas.

Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, a également réclamé la fin de la guerre de Gaza.

Hier, la chaîne 12 de ce régime, concernant les détails d'un éventuel accord pour un cessez-le-feu à Gaza et un échange de prisonniers avec le mouvement de résistance Hamas, a affirmé que le plan proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre à Gaza comprend la libération de tous les prisonniers sionistes dans les 48 heures, parallèlement à la libération de centaines de prisonniers palestiniens et au retrait progressif de l'armée d'occupation de la bande de Gaza.

Selon cette affirmation, les dispositions du plan Trump comprennent également la non-annexion de la bande de Gaza aux territoires occupés et le transfert progressif du contrôle de cette bande aux forces locales et internationales.