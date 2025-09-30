L'Union Européenne Rétablit de Nouveau les Sanctions Contre l'Iran

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna – L'Union Européenne a annoncé ce lundi qu'elle réimposerait un ensemble de sanctions contre l'Iran liées à ses activités nucléaires. Cette décision intervient un jour après le rétablissement des sanctions de l'ONU contre Téhéran.

Les sanctions européennes comprennent l'interdiction d'exporter des armes, des équipements liés à l'enrichissement d'uranium et des missiles balistiques. Des restrictions telles que l'interdiction de voyager, le gel des avoirs d'individus et d'entités iraniens, ainsi que des sanctions financières et commerciales contre le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques iraniens ont également été imposées.

Dans ce cadre, les actifs de la Banque Centrale d'Iran et de plusieurs autres grandes banques iraniennes dans l'Union Européenne ont été gelés à nouveau, et les vols de fret iraniens ont été interdits d'accès aux aéroports de l'UE.

Cette mesure a été prise après que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne (la Troïka européenne) ont utilisé le mécanisme de snapback de l'accord nucléaire de 2015 ; un mécanisme qui permet le rétablissement automatique des sanctions de l'ONU. L'effort conjoint de la Russie et de la Chine pour bloquer ce processus au Conseil de Sécurité est resté sans résultat.

Déclaration Tripartite

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont déclaré dans un communiqué commun que leur objectif principal est d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Ces pays ont accusé l'Iran de violer à plusieurs reprises ses engagements et ont affirmé n'avoir eu d'autre choix que d'activer le mécanisme de snapback.

Cependant, ils ont souligné qu'ils restaient attachés à la diplomatie et souhaitaient la reprise des négociations. Le communiqué a également appelé l'Iran à s'abstenir de toute action source de tension et à respecter ses obligations internationales.

Réaction de l'Iran

En réponse, Abbas Araqchi, Ministre des Affaires Étrangères de la République Islamique d'Iran, a qualifié cette décision d'illégale et, dans une lettre adressée à ses homologues de plusieurs pays, a demandé que de telles mesures soient rejetées. Tout en soulignant la volonté de Téhéran de dialoguer, il a déclaré que l'Iran s'opposerait fermement à toute violation de ses droits et intérêts légitimes.

Masoud Pezeshkian, Président de la République Islamique d'Iran, a également condamné le rétablissement des sanctions de l'ONU et a déclaré que Téhéran est prêt à faire face à tout scénario et n'engagera pas de négociations susceptibles de conduire à de nouvelles crises.