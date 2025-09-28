Allégation de Tel Aviv concernant l'occupation de plus de la moitié de la ville de Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, citant Ma'an, le journal sioniste Jerusalem Post, citant des sources bien informées, a affirmé que l'armée du régime sioniste avait occupé plus de la moitié de la ville de Gaza.

Selon ce rapport, 800 000 Palestiniens dans cette zone ont été déplacés une fois de plus. Le service d'information de l'armée du régime sioniste a annoncé que les avions de chasse de ce régime avaient ciblé 120 zones dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Ceci se produit alors que les hôpitaux, les écoles et les infrastructures de la bande de Gaza, en particulier les zones résidentielles, font partie des objectifs permanents des avions de combat du régime sioniste.

Il est à noter que même après 2 ans depuis le début de la guerre de Gaza, les militaires de l'occupation n'ont toujours pas réussi à trouver le lieu de détention des prisonniers sionistes dans cette bande.