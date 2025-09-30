  1. Accueil
CGRI: « Deux guerres imposées ont consolidé la dissuasion et la puissance de l’Iran », affirme son porte-parole

30 septembre 2025 - 12:58
Code d'info: 1733214
Téhéran — 29 septembre 2025 — Le porte-parole du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général de brigade Ali Mohamad Naini, a déclaré dans un entretien accordé à l’agence locale SNN que l’expérience de « deux guerres imposées » a « consolidé » la capacité de dissuasion et la puissance globale de la République islamique d’Iran.

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon SNN, Naini a souligné que les enseignements tirés de ces deux périodes de confrontation ont renforcé la préparation stratégique du pays et la coordination entre les institutions de défense, au service d’une dissuasion « strictement défensive » destinée à prévenir toute agression contre l’Iran.

Sans entrer dans les détails, le porte-parole a indiqué que ces expériences ont accru la résilience nationale et l’autosuffisance dans les domaines essentiels de la défense, tout en mettant l’accent sur l’unité du peuple iranien et le soutien continu aux forces armées.

Il a affirmé que la puissance de l’Iran vise à garantir la sécurité du pays et la stabilité régionale, en conformité avec le droit international, et qu’elle repose sur des capacités éprouvées et une volonté de défendre les intérêts nationaux.

Naini a ajouté que la République islamique poursuivra le renforcement de sa dissuasion et de ses capacités de défense, tout en privilégiant la prudence et la vigilance face aux menaces extérieures.

Fin/229

