Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna – le gouvernement israélien a présenté ses excuses formelles et téléphoniques au gouvernement du Qatar pour l'attaque de missile contre un quartier résidentiel de Doha. Selon les médias arabes, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a exprimé ces excuses et s'est engagé à ce qu'une telle action ne se reproduise plus à l'avenir.

Selon les rapports, l'attaque de missile israélienne a eu lieu dans une zone résidentielle de Doha, causant des dommages aux résidents. Suite aux démarches du gouvernement du Qatar, Israël a reconnu que l'attaque était « involontaire » et a déclaré qu'il n'avait pas ciblé d'objectif particulier.

Le bureau du Premier ministre israélien, en contact avec les responsables qataris, a corrigé cette situation tout en soulignant que des « questions de sécurité et de renseignement » peuvent conduire à des erreurs, mais que des mesures seront prises pour éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir.

Réactions et Conséquences

Ces excuses interviennent dans un contexte où les relations régionales ont été marquées par de multiples tensions et conflits au cours des derniers mois.

Le Qatar, en tant que pays influent dans la politique du Moyen-Orient et médiateur dans certains dossiers, a déjà joué un rôle sensible dans les interactions entre le régime sioniste et d'autres pays de la région.

Certains analystes estiment que cette action d'Israël est une tentative de réduire la pression diplomatique et de contrôler les tensions potentielles qui pourraient s'étendre à d'autres pays de la région.