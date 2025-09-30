Trump et Netanyahou : Accord pour la Fin de la Guerre de Gaza — Le Hamas Acceptera-t-il ?

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna – Lundi, le président américain, Donald Trump, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a annoncé la réalisation imminente d'un accord sur la guerre dans la bande de Gaza. Trump a exhorté les Palestiniens à "assumer la responsabilité de leur destin" et a souligné que le plan présenté est formulé pour assurer à terme la sécurité permanente d'Israël.

En réponse, Netanyahou a déclaré que la proposition américaine « est totalement en phase avec les objectifs d'Israël » et a insisté sur la nécessité de changements fondamentaux dans le statut de Gaza, y compris l'affirmation que « le rôle de l'Autorité Palestinienne à Gaza n'est pas possible sans des développements fondamentaux ».

Détails du Plan Proposé et Points Clés Soulignés par les Deux Parties

Le plan américain comprend 21 points couvrant des sujets tels qu'un cessez-le-feu immédiat, l'échange de prisonniers détenus, le retrait progressif des forces israéliennes de Gaza et le désarmement du groupe Hamas.

Trump a exprimé l'espoir que le plan soit accepté le plus rapidement possible et l'a considéré comme une étape historique vers la réalisation d'une paix plus large dans la région.

Netanyahou a souligné que même après l'acceptation du plan, Israël doit garantir que Gaza ne devienne plus une menace pour la sécurité du pays et doit conserver le contrôle sécuritaire final.

Selon Netanyahou, sans une « transformation fondamentale » dans la structure gouvernementale de Gaza, l'Autorité Palestinienne ne peut jouer un rôle efficace dans cette région.

Défis et Ambiguïtés Futures

Bien que Trump et Netanyahou aient parlé avec optimisme de ce plan, plusieurs points restent en suspens :

Acceptation du Hamas : Jusqu'à présent, le Hamas n'a pas réagi officiellement au plan et de nombreux obstacles subsistent à l'acceptation du désarmement et à l'abandon du contrôle de Gaza.

Rôle de l'Autorité Palestinienne : Assurer le rôle et le pouvoir de l'Autorité Palestinienne à Gaza est l'un des sujets sensibles du plan. Netanyahou exige des changements profonds et le maintien du contrôle sécuritaire par Israël.

Surveillance Internationale : La présence d'entités ou de pays tiers pour superviser l'exécution de l'accord — notamment dans la reconstruction de Gaza et la garantie de la réconciliation — est considérée comme l'un des éléments probables du plan.

Faisabilité par Étapes : Même en cas d'acceptation initiale, l'exécution complète des 21 points du plan pourrait être divisée en étapes et nécessiter des garanties techniques, sécuritaires et politiques.

Impacts Régionaux et Internationaux

Ce plan, s'il est mis en œuvre, pourrait être un tournant dans le processus de paix au Moyen-Orient. Trump espère qu'un tel accord mettra non seulement fin à la guerre à Gaza, mais jettera également les bases d'une paix plus large dans la région.

D'autre part, Israël se trouve dans une situation intérieure et régionale complexe où l'acceptation du plan pourrait rencontrer la résistance des factions extrémistes, mais le soutien officiel de Netanyahou indique une évolution dans l'approche de Tel Aviv sur la question de Gaza.

En fin de compte, la phase de réalisation de cet accord dépend de la volonté politique de la partie palestinienne — notamment du Hamas — et des garanties internationales. Si le Hamas rejette le plan, l'insistance de Netanyahou sera mise en avant : « Si le plan est rejeté, Israël continuera son travail ».