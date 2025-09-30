Les Talibans Ont Complètement Coupé Internet en Afghanistan !

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (AS) – Abna – dans la continuité des restrictions d'Internet en Afghanistan, l'accès aux services Internet et de télécommunication a été interrompu dans tout le pays à partir de cinq heures de l'après-midi, lundi (29 septembre), heure locale de l'Afghanistan.

NetBlocks a écrit que les communications téléphoniques et Internet sont tombées en panne dans de vastes régions de l'Afghanistan.

L'organisation NetBlocks a également annoncé que, selon des indicateurs en direct, la connectivité Internet en Afghanistan a chuté à seulement 14 % du niveau habituel, et une « perturbation presque complète » des services de télécommunication règne dans tout le pays.

The Guardian : Suite à l'ordre des Talibans de couper la fibre optique dans plusieurs provinces, l'Afghanistan a été confronté à une coupure d'Internet généralisée. Le groupe Talibans avait décidé de restreindre les services Internet en Afghanistan depuis plusieurs semaines, et ces restrictions avaient déjà été appliquées dans certaines régions du pays.

Les Talibans ont déclaré que cette action avait été menée pour « prévenir la corruption » !

Selon les médias, un certain nombre de responsables du groupe Talibans ont pu se connecter à Internet via le réseau satellitaire Starlink, alors que l'accès public à Internet a été coupé en Afghanistan.