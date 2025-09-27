  1. Accueil
Porte-parole de Noujaba : La Résistance irakienne a Volé le Sommeil au Régime Sioniste

27 septembre 2025 - 12:32
Source: ABNA
Hussein Al-Mousawi, porte-parole médiatique de Noujaba, a déclaré en réaction aux menaces de Netanyahou : "Israël craint les attaques de la Résistance irakienne ; il semble que l'arme de la Résistance irakienne ait volé le sommeil aux yeux du régime sioniste."

Selon l'Agence de Presse ABNA, citant le bureau d'information du Mouvement Noujaba en Irak, Hussein Al-Mousawi, porte-parole médiatique de Noujaba, en réaction aux menaces de Netanyahou, a déclaré : "Le premier ministre du régime sioniste cherche à fuir la réalité de la défaite et de l'isolement. Noujaba dispose de plusieurs options et avertit que le régime sioniste a déjà fait l'expérience de la puissance de la Résistance dans des positions sensibles."

Il a ajouté : "Netanyahou prétend d'un côté : 'Nous avons détruit l'arme de la Résistance en Irak', et de l'autre, il menace la Résistance irakienne des conséquences d'une attaque contre ce régime ! Si tu avais réussi en Irak, pourquoi crains-tu les attaques contre ton propre régime ?! Il semble que l'arme de la Résistance irakienne ait volé le sommeil des yeux d'Israël."

