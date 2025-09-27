Porte-parole de Noujaba : La Résistance irakienne a Volé le Sommeil au Régime Sioniste

Selon l'Agence de Presse ABNA, citant le bureau d'information du Mouvement Noujaba en Irak, Hussein Al-Mousawi, porte-parole médiatique de Noujaba, en réaction aux menaces de Netanyahou, a déclaré : "Le premier ministre du régime sioniste cherche à fuir la réalité de la défaite et de l'isolement. Noujaba dispose de plusieurs options et avertit que le régime sioniste a déjà fait l'expérience de la puissance de la Résistance dans des positions sensibles."

Il a ajouté : "Netanyahou prétend d'un côté : 'Nous avons détruit l'arme de la Résistance en Irak', et de l'autre, il menace la Résistance irakienne des conséquences d'une attaque contre ce régime ! Si tu avais réussi en Irak, pourquoi crains-tu les attaques contre ton propre régime ?! Il semble que l'arme de la Résistance irakienne ait volé le sommeil des yeux d'Israël."