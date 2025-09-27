Israël au Bord de Devenir un Régime Isolé / L'Europe Cherche à Annuler l'Accord de Libre-Échange

Selon l'Agence de Presse Internationale AhlulBayt (ABNA), le régime israélien traverse une phase sensible d'un point de vue diplomatique et économique, car les pressions de l'Europe et de la communauté mondiale contre ce régime sont en augmentation. Pour la première fois depuis la signature de l'accord de partenariat, l'Union Européenne envisage la suspension ou l'annulation de l'accord de libre-échange avec Israël. Cela intervient alors que la vague de reconnaissance de la Palestine s'est propagée dans le monde, et que de grands pays comme le Royaume-Uni, la France, le Canada et l'Australie l'ont également reconnue.

Les journaux israéliens The Marker et Calcalist ont dressé un tableau sombre de la situation actuelle, incluant la menace directe sur la position commerciale d'Israël, la réduction du soutien international et une dépendance croissante envers l'administration de Donald Trump aux États-Unis.

La Menace sur l'Accord Commercial avec l'Europe

Selon The Marker, le destin des relations commerciales d'Israël est lié au vote des institutions de l'Union Européenne. L'Italie joue un rôle clé dans cette décision. Giorgia Meloni, Première ministre italienne, a accusé Israël de violer les normes humanitaires dans son discours et a soutenu certaines sanctions européennes contre Tel Aviv. Cette prise de position pourrait rendre le plus grand partenaire commercial d'Israël, à savoir l'Union Européenne, hors de portée de Tel Aviv.

L'annulation de l'accord de libre-échange signifierait le retour de droits de douane de 3 à 6% sur les exportations israéliennes. Cela pourrait infliger un coup sévère à une économie dont le volume des échanges avec l'Europe dépasse les 50 milliards de dollars par an.

La Vague de Reconnaissance de la Palestine

Le quotidien Calcalist a écrit que le processus de reconnaissance de l'État de Palestine s'est accéléré. Jusqu'à présent, 156 pays sur les 193 membres des Nations Unies, y compris trois pays du G7 (la France, le Royaume-Uni et le Canada), ont reconnu la Palestine. Cet événement n'est pas seulement symbolique, mais permet aux Palestiniens d'utiliser davantage d'outils juridiques et politiques au niveau international et d'affaiblir la position d'Israël.

Échec du Processus de Normalisation et Dépendance envers Trump

Selon ces journaux, la position de l'Arabie Saoudite a également aggravé la crise israélienne. Mohammed ben Salmane a souligné qu'aucun accord de normalisation avec Israël n'est possible sans la création d'un État palestinien. Pendant ce temps, Tel Aviv est maintenant presque entièrement dépendante du soutien de Trump; un soutien qui pourrait se transformer en un outil de négociation et de pression politique.

Répercussions Économiques et Financières

Des experts économiques ont averti que même la simple évocation des sanctions a placé Israël dans la catégorie des économies à haut risque sur les marchés mondiaux. Les banques, les compagnies d'assurance et les grands fonds d'investissement sont en train de réexaminer leurs interactions avec Israël; une question qui pourrait augmenter le coût d'emprunt pour ce régime et réduire les investissements étrangers.

Conclusion

L'analyse de ces deux journaux israéliens montre que Tel Aviv s'achemine rapidement vers l'isolement diplomatique et économique. La perte des concessions commerciales européennes, la fracture entre les pays du G7, la condition posée par l'Arabie Saoudite pour la normalisation et la dépendance risquée envers Trump, ont toutes placé Israël dans une position où il pourrait passer du statut de partenaire souhaitable à celui de régime isolé dans le monde.