Discours de Netanyahou devant des chaises vides à l'ONU !

Selon l'Agence de Presse Internationale AhlulBayt (ABNA), le quotidien en langue hébraïque Yedioth Ahronoth a reconnu que le départ des chefs d'État de la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies au début du discours de Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, a montré de la manière la plus évidente à quel point ce régime est aujourd'hui rejeté par le monde.

Hier soir, simultanément au début du discours de Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, les dirigeants et chefs d'État du monde l'ont chahuté et son discours a commencé dans les premières minutes avec un bruit considérable de la part des participants.

Dès le début du discours de Netanyahou, certains chefs et dirigeants de pays du monde ont quitté la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Barak Ravid, journaliste sioniste pour le site web Axios, a publié une photo du départ des chefs et présidents de pays du monde au début du discours du Premier ministre du régime sioniste, déclarant : "La salle de l'Assemblée générale des Nations Unies est actuellement vide."

Simultanément au discours de Netanyahou à l'Assemblée générale des Nations Unies, des citoyens américains ont organisé une vaste manifestation devant le bâtiment des Nations Unies.