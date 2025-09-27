Les résidents de "Umm al-Rashrash" sont sous le choc ! / Eilat n'est pas en sécurité

Selon l'Agence de Presse Internationale AhlulBayt (ABNA), le quotidien en langue hébraïque Maariv a reconnu que les résidents d'Eilat occupée sont en état de choc et de désespoir après la récente attaque des forces armées yéménites contre cette zone.

Le rapport indique : "L'attaque yéménite contre le centre touristique d'Eilat frappe les artères économiques et sociales de la ville et la rend désormais peu sûre. Les résidents d'Eilat ont souligné que Netanyahou a tout détruit. Eilat était une région paisible qui est tombée dans des conditions dangereuses."

Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a publié une déclaration annonçant des attaques de drones contre certaines positions ennemies sionistes dans le sud des territoires occupés.

Dans cette déclaration, il a affirmé que les forces yéménites avaient bombardé le port d'"Umm al-Rashrash" dans les territoires occupés avec deux drones.

Il est à noter que les médias sionistes avaient précédemment annoncé que le nombre de blessés lors de l'attaque de drones de l'armée yéménite contre Eilat occupée avait atteint 48 personnes.