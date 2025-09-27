Barack Obama : Ignorer la crise humanitaire à Gaza est inacceptable

Selon l'Agence de Presse AhlulBayt (ABNA), Barack Obama, ancien Président des États-Unis, dans un discours à Dublin, Irlande, a vivement critiqué l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza et a appelé à la formation d'un État palestinien indépendant.

Faisant référence à la destruction continue à Gaza, Obama a déclaré : "Il n'y a aucune justification militaire pour continuer à dévaster ce qui a déjà été réduit en ruines."

Il a souligné qu' "on ne devrait pas permettre aux enfants de mourir de faim" et a ajouté : "Ignorer la crise humanitaire à Gaza est inacceptable."

Obama a également critiqué les dirigeants politiques pour leur "incapacité à résoudre les conflits" et a spécifiquement désigné Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Il a dit : "Nous n'avons pas toujours été d'accord avec Netanyahou" et a ajouté qu'en raison de ses critiques franches envers les politiciens, il n'a pas été très populaire dans la région.

Ces rares déclarations d'Obama sur la guerre de Gaza interviennent alors que la question des attaques israéliennes contre Gaza est au sommet de l'agenda mondial, coïncidant avec la session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Pendant ce temps, Netanyahou, vendredi, a réagi à la récente vague de reconnaissance de l'État de Palestine par certains gouvernements occidentaux, décrivant cette action comme une "capitulation face à la pression des médias partiaux, des circonscriptions islamistes extrémistes et des rassemblements antisémites."