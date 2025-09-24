Réactions à la prière du rabbin syro-américain pour Ahmad al-Shara !

Selon l'agence de presse AhlulBayt (Abna), des militants des réseaux sociaux et des internautes ont largement diffusé une vidéo dans laquelle « Henry Hamra », un rabbin syro-américain, est vu en train de faire une prière spéciale dans la synagogue historique d'Al-Franj dans le vieux Damas.

Lors de cette cérémonie, Hamra, qui préside la « Fondation du patrimoine juif syrien », a prié pour le président syrien Ahmad al-Shara ainsi que pour l'établissement de la paix en Syrie et dans le monde entier.

Cette scène, qui, selon les observateurs, est très remarquable en termes de timing et de messages cachés, a été accompagnée de l'espoir de Hamra que la « Syrie libre » puisse se reconstruire et retrouver la stabilité.

La publication de cette vidéo a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs l'ont considérée comme un symbole de l'importance de la coexistence religieuse en Syrie, tandis qu'un autre groupe a considéré la prière de ce rabbin depuis le cœur de Damas comme un signe de la présence éminente et influente de la communauté juive dans l'espace social et politique syrien.