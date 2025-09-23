Sources sionistes : Tel Aviv a demandé l'aide des États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Today, la chaîne 13 du régime sioniste a rapporté que les tensions croissantes entre Tel Aviv et Le Caire menacent l'avenir de l'accord de paix signé entre les deux parties.

Le rapport indique que l'accord de paix est confronté à de sérieux risques pour la première fois en 46 ans. Tel Aviv surveille avec inquiétude les rapports concernant le déploiement de troupes égyptiennes près des frontières de la bande de Gaza.

La chaîne sioniste Kan a également rapporté que Tel Aviv avait demandé aux États-Unis d'intervenir pour examiner la nature et l'ampleur des mouvements militaires égyptiens dans le désert du Sinaï.

Un haut responsable sioniste a également déclaré que cette ampleur de mouvements militaires a suscité des préoccupations stratégiques pour le régime sioniste.