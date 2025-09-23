Émir du Qatar : Netanyahou rêve de transformer la région arabe en zone d'influence israélienne

Selon l'agence de presse Abna, citant le site web des Nations Unies, Tamim ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, a déclaré mardi dans un discours devant la 80e Assemblée générale des Nations Unies : « Le déclin de la logique du système international face à la logique de la force signifie la prédominance de la loi de la jungle. La légitimité internationale doit retrouver son efficacité. »

L'émir du Qatar a poursuivi : « Doha a été la cible d'une attaque perfide qui a visé la délégation du Hamas. Six personnes, dont un citoyen qatari, ont été tuées et 18 autres blessées. Cette agression est une violation flagrante des normes internationales. L'agression contre Doha représente une attaque contre un pays médiateur et pacifique. En tant que pays médiateur, nous avons accueilli des délégations du Hamas et d'Israël et avons obtenu la libération de 148 prisonniers. »

Tamim ben Hamad Al Thani a ajouté : « Le véritable objectif d'Israël est de détruire Gaza et d'en déplacer la population. Il n'y a jamais eu de doute que le nettoyage ethnique et l'imposition de nouvelles réalités à la région sont les objectifs de cette guerre. Le Premier ministre israélien caresse le rêve de transformer la région arabe en zone d'influence israélienne, et les pays arabes et islamiques ont mis en garde contre les conséquences de cette illusion dangereuse. Le Premier ministre israélien est fier d'empêcher la création d'un État palestinien et d'empêcher la paix d'être atteinte. »

Il a ajouté : « Le Premier ministre israélien veut continuer la guerre parce qu'il croit en ce qu'il appelle le "Grand Israël". Israël ne se contente pas des colonies et des cessez-le-feu, mais veut imposer sa volonté à la région arabe environnante. Quiconque s'y oppose est soit un terroriste, soit un antisémite. J'apprécie la solidarité internationale avec le Qatar, y compris la déclaration du Conseil de sécurité qui a condamné l'agression à l'unanimité. Nous avons mené une médiation difficile pour mettre fin à la guerre, libérer les prisonniers et les détenus et acheminer de l'aide à Gaza. Le Premier ministre israélien, qui est fier d'avoir changé le visage du Moyen-Orient au cours des deux dernières années, veut en fait dire qu'Israël interviendra partout et à tout moment quand il le voudra. Nous apprécions le rôle des pays qui ont reconnu l'État de Palestine. »