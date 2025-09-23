Selon l'agence de presse Abna, citant le site web des Nations Unies, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré dans un discours à la 80e Assemblée générale des Nations Unies : « Je dois exprimer mon regret pour l'absence de Mahmoud Abbas (président de l'Autorité palestinienne) ici. Un grand nombre de pays ont reconnu la Palestine. Je demande également aux autres pays qui ne l'ont pas fait de reconnaître la Palestine. Le génocide se poursuit à Gaza depuis plus de 700 jours. Ce sont tous des innocents. Ils sont tués par l'arme de la faim. »

Le président turc a poursuivi : « Regardez cette photo. Ce sont des femmes qui tiennent leurs bols de nourriture de cette façon pour survivre. Est-ce de l'humanité ? Les médecins sont arrêtés et les ambulances sont ciblées. »

Erdogan : Nous espérons que la question nucléaire iranienne sera résolue par la diplomatie

Il a ajouté : « Je me tiens sur cette tribune aux côtés de 86 millions de citoyens turcs et je représente également le peuple palestinien dont la voix a été étouffée. Chaque heure, un enfant est tué par Israël, et ce ne sont pas seulement des chiffres. Les habitants de Gaza meurent aussi de faim, pas seulement par les armes, mais aussi par la faim. Regardez cette photo : des enfants perdent leurs bras et leurs jambes. Les enfants à Gaza se font amputer des membres sans anesthésie, et nous n'avons jamais vu un tel niveau d'effusion de sang. »

Erdogan : Nous espérons que la question nucléaire iranienne sera résolue par la diplomatie

Erdoğan a déclaré : « Les Nations Unies ne peuvent même pas protéger la vie de leurs employés. Le génocide est un concept barbare. Le système d'eau est détruit et l'eau est contaminée. Les mosquées, les hôpitaux et les églises sont délibérément détruits. Regardez la photo ci-dessous. Y voyez-vous la notion de sécurité ? Il n'y a pas de guerre contre le terrorisme à Gaza. D'un côté, il y a quelqu'un qui utilise les armes les plus mortelles, et de l'autre, il y a des personnes sans défense. Israël a mis en danger la paix régionale en attaquant le Qatar, le Liban, la Syrie, etc. Netanyahou n'a aucune volonté de libérer les prisonniers ou de mettre fin au conflit. Il faut travailler le plus rapidement possible pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Quiconque se tait sur ce qui se passe à Gaza est complice du génocide. »

Erdogan : Nous espérons que la question nucléaire iranienne sera résolue par la diplomatie

Il a ajouté : « Les habitants de Gaza meurent non seulement par les armes, mais aussi par la faim. Y a-t-il une logique pour justifier cette brutalité d'Israël ? Je parle avec un cœur qui saigne pour les enfants de Gaza. Le génocide en cours à Gaza est diffusé en direct et sur les réseaux sociaux. Israël a délibérément tué des journalistes à Gaza et a complètement fermé les passages de la bande de Gaza. Gaza est devenue un lieu inhabitable et est détruite sous le prétexte du Hamas. Si Israël fait ce qu'il fait à Gaza à cause du Hamas, pourquoi fait-il la même chose en Cisjordanie, où le Hamas n'existe pas ? »

Erdoğan a précisé : « Nous espérons que la question nucléaire iranienne sera résolue par la diplomatie. La région ne peut pas supporter de nouvelles crises. »

Le président turc a ajouté : « Les auteurs du génocide à Gaza doivent être tenus responsables conformément au droit international. L'attaque contre l'État du Qatar montre qu'Israël a complètement perdu le contrôle. Nous continuerons à soutenir une Syrie unie, sûre et stable. La stabilité et la sécurité de l'Irak voisin sont d'une importance primordiale pour assurer la prospérité de la région. »

Le responsable turc a déclaré : « Nous avons accueilli des négociations entre l'Ukraine et la Russie et nous nous efforçons de mettre fin à une guerre qui n'a pas de vainqueur. Nous soutenons le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Nous travaillons à établir la paix entre l'Azerbaïdjan (République) et l'Arménie et nous confirmons que la normalisation des relations avec Erevan progresse bien. Nous poursuivrons également nos efforts pour résoudre le différend entre la Somalie et l'Éthiopie. Nous devons voir une coopération entre l'Inde et le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme. Nous voulons résoudre la question du Cachemire par le dialogue. La communauté internationale ne doit pas abandonner le peuple afghan. »

Recep Tayyip Erdoğan a ajouté : « Nous attendons avec impatience un nouveau départ dans les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Les États-Unis sont notre allié, et nous nous efforçons de renforcer nos relations avec ce pays. Le monde est plus grand que 5 (les 5 membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto). »

Le président turc a fait remarquer : « Le commerce international subit des changements fondamentaux en raison du protectionnisme et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Nous mettons en œuvre un projet qui s'étend de la Chine à l'Europe. Nous sommes fiers de voir que l'objectif zéro déchet est atteint en Turquie. Nous travaillons pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. »