Qatar : L'attaque d'« Israël » contre Doha met en péril tous les accords régionaux

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré lors d'une réunion à New York : « L'attaque israélienne contre Doha est une attaque contre la souveraineté, la médiation et la paix. »

« Majid Al-Ansari » a poursuivi en ajoutant : « Le récent sommet des dirigeants des pays arabo-islamiques a souligné que l'attaque d'Israël contre Doha met en péril tous les accords régionaux. »

Ce haut fonctionnaire qatari a précisé : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les États-Unis pour nous assurer que l'attaque d'Israël contre Doha ne se reproduira pas. »

Faisant part de sa « déception face à l'incapacité de la communauté internationale à faire quoi que ce soit concernant les conflits qui ne cessent de s'intensifier », il a noté : « Le Qatar croit en la médiation et en la paix, et le fait que Doha soit exposée à des attaques prouve l'importance du rôle des médiateurs. Le Qatar utilise la médiation pour faire avancer la paix. »