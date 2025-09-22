  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Qatar : L'attaque d'« Israël » contre Doha met en péril tous les accords régionaux

22 septembre 2025 - 23:51
Code d'info: 1730046
Source: ABNA
Qatar : L'attaque d'« Israël » contre Doha met en péril tous les accords régionaux

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a souligné que l'attaque d'Israël contre Doha était une agression contre la souveraineté, la médiation et la paix, et qu'elle mettait en péril tous les accords régionaux.

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré lors d'une réunion à New York : « L'attaque israélienne contre Doha est une attaque contre la souveraineté, la médiation et la paix. »

« Majid Al-Ansari » a poursuivi en ajoutant : « Le récent sommet des dirigeants des pays arabo-islamiques a souligné que l'attaque d'Israël contre Doha met en péril tous les accords régionaux. »

Ce haut fonctionnaire qatari a précisé : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les États-Unis pour nous assurer que l'attaque d'Israël contre Doha ne se reproduira pas. »

Faisant part de sa « déception face à l'incapacité de la communauté internationale à faire quoi que ce soit concernant les conflits qui ne cessent de s'intensifier », il a noté : « Le Qatar croit en la médiation et en la paix, et le fait que Doha soit exposée à des attaques prouve l'importance du rôle des médiateurs. Le Qatar utilise la médiation pour faire avancer la paix. »

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha