Député libanais : La décision du Hezbollah de soutenir Gaza était la plus juste

Selon l'agence de presse ABNA, « Mohammed Raad », chef du bloc de la Fidélité à la Résistance au Parlement libanais, a souligné dans une interview exclusive avec la chaîne Al Mayadeen : « La Résistance est pleinement cohérente avec son identité et ses principes immuables dans la défense de la cause pour laquelle elle s'est sacrifiée. »

Concernant les actions de l'armée du régime sioniste, il a déclaré : « Cette armée est une armée de tueurs, pas une armée de guerriers. Son pouvoir de destruction n'est pas une dissuasion réelle, mais une dissuasion qui lui est imposée par les États-Unis. »

Raad a ajouté : « Les Israéliens ont été surpris par la fermeté de notre position et l'ampleur de notre présence militaire sur les axes de combat. Nous avons même dû installer des barrages routiers sur les routes menant au sud pour empêcher un afflux excessif de volontaires vers les fronts. »

Selon lui, ce que le Hezbollah a enduré dans la guerre de soutien et la « guerre des puissants » aurait en fait suffi à détruire un pays et à faire s'effondrer une armée. « Mais le Hezbollah n'est pas un parti qui se laisse vaincre. La cohésion et la préparation étaient la clé de notre résilience ; chaque combattant connaissait son devoir dès le premier instant. »

Raad a souligné : « Nous avons subi un coup dur, mais nous nous sommes rapidement améliorés, nous avons reconstruit notre structure et avons même comblé les lacunes pendant la guerre. »

Concernant les alliances du Hezbollah, il a déclaré : « Dans toutes nos alliances, nous cherchons à réaliser de grands intérêts nationaux, et aucun allié ne s'est jamais plaint de notre manque d'honnêteté, mais les plaintes ne concernaient que notre adhésion à nos principes et à nos positions fermes. »

En référence à la personnalité de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, il a déclaré : « Sayyed Hassan Nasrallah était connu pour sa patience de valeur et sa patience stratégique politique, et le cibler, c'était en fait cibler l'ensemble du Hezbollah ; cela a été clair dès le début de l'affrontement après l'opération 'Déluge d'Al-Aqsa'. »

Raad a noté : « Nous avons vu l'ennemi se préparer à attaquer le Hezbollah depuis les recommandations de la Commission Winograd après la défaite de 2006. D'un point de vue humain, moral, national et ethnique, nous n'avions pas d'autre choix que d'entrer dans le soutien de Gaza opprimée. La guerre de soutien à Gaza était la décision la plus juste, car c'est une victoire pour l'humanité, la liberté, la nationalité et l'ethnicité, même si le prix est élevé. »

Il a comparé les récentes agressions du régime sioniste au prétendu Holocauste des sionistes et a déclaré : « Ce qui s'est passé dans cette guerre est mille fois plus grave que ce qui est faussement propagé dans l'histoire comme l'Holocauste. »