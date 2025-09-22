Le drapeau palestinien hissé dans 21 municipalités françaises

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Anadolu, alors que la France se prépare à reconnaître l'État de Palestine, des drapeaux palestiniens ont été hissés dans 21 municipalités du pays.

Selon les rapports publiés dans les médias français, il est prévu que dans les prochaines heures, lors de la conférence internationale de haut niveau sous l'égide des Nations unies sur le règlement de la question palestinienne et la mise en œuvre de la soi-disant solution à deux États, la France annonce sa décision de reconnaître l'État de Palestine.

Malgré l'interdiction du ministère français de l'Intérieur, dans 21 municipalités, dont Nantes, Stains et Saint-Denis, le drapeau palestinien a été installé sur les bâtiments.