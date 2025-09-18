Un sommet alors que Gaza saigne : des mesures sont nécessaires, pas seulement des mots

L'Arabie saoudite a convoqué un sommet extraordinaire des pays arabes et musulmans pour exprimer son soutien suite à l'attaque israélienne contre une délégation dans un État du Golfe. Défendre la souveraineté de toute nation attaquée est juste et nécessaire. Mais alors que la sécurité d'un pays est débattue, la bande de Gaza continue d'être soumise à un siège et à des bombardements qui ont entraîné une catastrophe humanitaire aux proportions inimaginables.

L'heure n'est pas aux cérémonies ni aux déclarations mitigées. La communauté arabe et musulmane doit transformer la colère et la douleur en décisions politiques et économiques capables de mettre fin au massacre et à la propagation de la violence. Si le sommet doit être plus qu'une simple séance photo, il doit se traduire par des revendications concrètes, vérifiables et assorties de délais.

Des mesures immédiates sont nécessaires : empêcher les ports et aéroports de la région de fournir des armes à Israël ; fermer le ciel arabe à tout transport soutenant l'agression ; mettre en œuvre de véritables sanctions économiques et diplomatiques efficaces ; Garantir des couloirs humanitaires sous supervision internationale pour sauver des vies ; et, surtout, renforcer la reconnaissance et la défense de la Palestine dans les enceintes internationales.

Ces actions ne seraient pas symboliques : elles affecteraient des intérêts économiques et stratégiques et requièrent donc du courage politique. Mais l’histoire exige un tel courage. Si les dirigeants n’agissent pas maintenant, le récit de l’impuissance et de l’hypocrisie sera irréparable.

La réunion de Riyad – ou de toute autre capitale où elle se tiendra – peut constituer une opportunité historique s’ils décident d’agir avec détermination. Les déclarations d’« inquiétude » et les appels au « dialogue » alors que les quartiers de Gaza sont réduits en ruines ne suffisent pas. Protéger un pays du Golfe d’une attaque est juste ; protéger Gaza est un devoir suprême.

Le peuple palestinien résiste, et le monde entier le regarde. Le sommet doit démontrer que les Frères arabes et musulmans ne sont pas un slogan, mais des actes : couper les chaînes d’approvisionnement militaire, fermer les voies d’approvisionnement et appliquer des sanctions efficaces jusqu’à ce que les violences cessent.

Si les dirigeants choisissent l’inaction, l’histoire les jugera. S'ils choisissent d'agir, ils peuvent retrouver leur dignité et devenir la barrière que la justice exige aujourd'hui.

UPAL – Union palestinienne d'Amérique latine

15 septembre 2025

