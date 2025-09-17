Selon l'agence de presse ABNA, citant l'Associated Press, Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, a affirmé aujourd'hui, mercredi, en répétant les allégations formulées par l'axe occidental-hébreu contre Téhéran, que l'opportunité de trouver une solution diplomatique sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran est en train de se terminer rapidement !

Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a affirmé à cet égard : "La fenêtre pour trouver une solution diplomatique à la question nucléaire iranienne se ferme rapidement. Téhéran doit montrer des étapes crédibles pour répondre aux demandes de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne (la troïka européenne, partie iranienne de l'accord de 2015 connu sous le nom de JCPOA) !"

Sans faire référence au non-respect par la partie européenne du JCPOA de ses engagements envers l'Iran, Kaja Kallas a affirmé : "Cela signifie montrer une coopération totale avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et autoriser l'inspection de tous les sites nucléaires sans délai !"

Cela se produit alors qu'elle avait déjà formulé des allégations similaires concernant la fin imminente des consultations entre Téhéran et Bruxelles.

Il convient de noter que Téhéran a toujours précisé qu'elle était prête pour des négociations équitables et basées sur le respect mutuel ; mais les États-Unis et les occupants sionistes, au cours des derniers mois et au milieu des négociations indirectes entre Téhéran et Washington, ont attaqué l'Iran, violant toutes les normes internationales.