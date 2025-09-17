La « Flottille de la Fermeté » est le défi le plus important pour Israël / Le mouvement maritime mondial vers Gaza continue

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - la flottille maritime de la Fermeté (Sumud) est en route vers les côtes de Gaza depuis quelques jours. Ce convoi est composé de personnes de 47 pays du monde, des pays dont les noms n'étaient pas auparavant dans le domaine des pays soutenant la résistance et Gaza, mais qui sont aujourd'hui fermement prêts à faire face à n'importe quel scénario de la part de l'ennemi occupant. Il est certain que cette flottille ne sera pas la dernière à être envoyée sur les côtes de Gaza, et ce convoi sera en tout cas victorieux et en première ligne des autres convois pour briser le siège injuste de Gaza.

« Ali Akbar Sayah Taheri », un activiste international et l'un des accompagnateurs de la flottille de la Fermeté en Tunisie, s'est entretenu avec un journaliste d'ABNA sur les objectifs de la formation de cette flottille, le destin probable et la poursuite du mouvement mondial pour briser le siège injuste du régime sioniste contre Gaza.

ABNA: Comment l'idée de former la flottille maritime de la Fermeté vers Gaza a-t-elle vu le jour, et par quelles personnes et quels pays? Malgré la saisie des navires précédents comme le "Madeline" et le "Hanzalah", pourquoi cette idée a-t-elle été à nouveau poursuivie?

Sayah Taheri: L'idée de former la flottille de la Fermeté est née de groupes d'activistes européens anti-guerre et des droits de l'homme et de partisans de la Palestine en Afrique du Nord. Avant la flottille de la Fermeté, les Européens avaient envoyé deux navires, le "Hanzalah" et le "Madeline", vers Gaza. Le navire "Madeline" a été ciblé par un drone du régime sioniste, et les membres du navire "Hanzalah" ont été arrêtés et le navire confisqué.

Par conséquent, les organisateurs de ces deux navires, avec le soutien des partisans de la Palestine en Europe et en Afrique du Nord, ont décidé de lancer la troisième grande initiative maritime vers Gaza dans le but de briser le siège injuste d'Israël. Avant cette flottille, les partisans de la Palestine en Afrique du Nord avaient envoyé un convoi terrestre de la Fermeté depuis le Maroc, puis l'Algérie, la Tunisie, la Libye et finalement jusqu'à la frontière égyptienne. Mais malheureusement, les gouvernements de la Libye et de l'Égypte n'ont pas permis à ce convoi terrestre d'atteindre la frontière de Rafah dans le nord de l'Égypte, au-dessus du désert du Sinaï, et de livrer l'aide populaire au peuple de Gaza.

Le convoi maritime de la Fermeté pour briser le siège de Gaza a plusieurs caractéristiques et spécificités par rapport aux convois précédents. Tout d'abord, le nombre de pays dans ce convoi a augmenté par rapport aux convois précédents, avec des représentants de 47 pays du monde dans cette flottille, et d'autre part, le nombre de navires a également augmenté à environ 60, ce qui rend la confrontation avec le régime sioniste plus difficile et l'ensemble de l'armée et de la marine des occupants doit faire face à une confrontation exténuante avec 400 à 500 personnes.

De plus, l'aide de ce convoi est entièrement populaire et il n'y a aucun gouvernement ou front derrière eux. Le nouveau front est composé de pays dont le régime occupant ne se sentait pas menacé, et c'est une autre caractéristique remarquable de ce convoi. Une autre caractéristique de ce convoi est qu'il a attiré l'attention des médias mondiaux, y compris le réseau Alternative, les journalistes des médias locaux, arabes et anglais, et des personnes influentes qui font des lives, des posts et des stories sur les réseaux sociaux depuis le convoi pour informer le monde du mouvement de ce convoi.

ABNA: Quelle est votre prédiction sur le destin de cette flottille et dans quelle mesure peut-elle briser le siège de Gaza dans la pratique?

Sayah Taheri: Deux scénarios peuvent être imaginés pour le destin de ce convoi : soit ses membres sont arrêtés, blessés et martyrisés, soit ils réussissent à atteindre les côtes de Gaza et à briser le siège, et dans les deux cas, les membres du convoi sont victorieux. Lorsque le convoi de la Fermeté s'approchera des côtes de Gaza, la marine du régime occupant sera obligée de payer un coût élevé pour combattre ce convoi, car la plupart des personnes à bord de ces navires ont la nationalité européenne, et si un incident leur arrive, qu'ils soient blessés ou tués, le régime d'occupation sioniste sera confronté à un défi avec leurs gouvernements et subira des pressions politiques et médiatiques. L'opinion publique mondiale se concentrera sur la libération de ces personnes, et cela sera un défi pour le régime d'occupation israélien. C'est pourquoi l'ennemi sioniste a tenté de cibler ce convoi dès le départ et d'effrayer ses membres.

Si ce convoi réussit et atteint les côtes de Gaza, il ravivera l'espoir dans le cœur du peuple de Gaza et les nations du monde comprendront également qu'avec la solidarité et la pression contre l'ennemi, elles peuvent briser le siège du peuple de Gaza. Et apporter de l'eau, de la nourriture et des médicaments aux gens, et cet événement béni rendra le peuple de Gaza plus déterminé et plus plein d'espoir dans la lutte contre l'ennemi.

ABNA: En cas d'attaque israélienne contre cette flottille, quelles mesures ont été prises pour continuer sur cette voie et un prochain convoi sera-t-il envoyé rapidement?

Sayah Taheri: Les membres de ce convoi avaient un moral élevé, étaient prêts pour toute confrontation difficile, n'avaient peur de rien et disaient qu'ils étaient prêts à être capturés ou à sacrifier leur vie parce que leur sang réveillerait les peuples du monde, et toute confrontation avec cette flottille déclenchera un plus grand nombre d'activistes des droits de l'homme, sociaux et politiques qui se rendront sur les côtes de Gaza dans un convoi plus nouveau et plus grand afin d'empêcher le génocide et le siège injuste.

ABNA: En tant qu'activiste international, dans quelle mesure peut-on compter sur l'option de l'éveil et de l'influence sur le peuple égyptien, malgré les mesures de sécurité strictes de l'Égypte, et de la création d'un mouvement d'éveil du peuple égyptien en tant que voisin de Gaza à la frontière de Rafah, et dans quelle mesure la relation avec les activistes égyptiens résidant dans d'autres pays peut-elle être efficace pour avoir un impact en Égypte et dans l'éveil et le soulèvement du peuple égyptien?

Sayah Taheri: Le peuple égyptien et de nombreux partis ou groupes islamiques et nassériens ont été des pionniers dans la lutte contre Israël dans le passé, mais malheureusement, depuis quelques années, sous le nouveau gouvernement de Sissi et les conditions difficiles et les pressions économiques et la peur des États-Unis et d'Israël, la situation s'est resserrée pour les partisans de la Palestine, et le gouvernement égyptien réprime et arrête les courants politiques qui soutiennent la Palestine, au point qu'ils n'osent plus agir. D'autre part, la situation en Égypte est sécuritaire et seule un nombre limité de personnes de l'intérieur de l'Égypte ont déclaré leur soutien médiatique et verbal à ce convoi, et on ne peut pas s'attendre à ce que le peuple égyptien se rende à Rafah. C'est pourquoi nous devons travailler sur l'éveil et la conscience du peuple égyptien et sur la coopération de l'armée et du gouvernement pour trouver une solution et briser le siège injuste.

ABNA: Pour conclure, que pensez-vous des activités populaires et internationales en Iran en défense du peuple de Gaza?

Sayah Taheri: Les groupes populaires et médiatiques qui soutiennent la Palestine en Iran doivent établir un contact avec les partisans internationaux de la Palestine dans le monde par le biais de productions écrites et médiatiques et les informer des efforts populaires iraniens en soutien à Gaza et à la résistance, car les peuples du monde ne sont pas au courant de l'aide populaire des Iraniens au peuple de Gaza et du Liban, comme la donation d'or et de bijoux par les femmes iraniennes. C'est pourquoi nous devons nous engager plus sérieusement dans le domaine des activités populaires et internationales et établir des contacts avec les partisans de la Palestine dans le monde et participer à des événements internationaux pour défendre Gaza et la résistance.