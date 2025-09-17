Manifestation populaire à Beyrouth à l'occasion de la tragédie des pagers / L'accent mis sur le soutien aux blessés et la demande de jugement d'Israël

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - des activistes libanais ont tenu une manifestation populaire aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025, dans la capitale libanaise, pour demander qu'Israël soit jugé pour les crimes commis contre des milliers de citoyens libanais lors de la tragédie de l'explosion des pagers. Les participants ont souligné que la justice internationale est le seul moyen d'empêcher Tel Aviv d'échapper à la punition.

Les organisateurs de la manifestation ont demandé au gouvernement libanais, dans une déclaration, de préparer un dossier juridique complet et d'utiliser des experts nationaux et internationaux pour déposer des plaintes contre Israël devant les tribunaux et les autorités judiciaires compétentes. Ils ont souligné que la protection des citoyens contre les menaces et les agressions répétées d'Israël est le devoir le plus fondamental du gouvernement.

La déclaration a également noté que des experts des Nations Unies ont souligné que les actions de l'armée israélienne, à travers les tentatives de meurtre de masse et la création de terreur et de peur aléatoire, sont des crimes de guerre et une violation flagrante du droit international humanitaire.

Les organisateurs ont souligné que cette manifestation a été organisée en opposition à toute tentative de normalisation des relations avec Israël et ont réaffirmé le droit des Libanais de juger les auteurs des crimes. Ils ont ajouté que la demande d'un procès judiciaire n'est en conflit avec aucune voie politique, mais est plutôt une nécessité nationale et humaine.